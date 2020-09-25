Белорусские спортсмены обратились к мировой общественности, заявив о нарушении конституции

Ведущие белорусские спортсмены записали видеообращение, адресованное мировой общественности. Они призвали не оставаться в стороне от событий, происходящих в стране.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» sos_by_2020.

Спортсмены заявили, что в стране нарушаются Конституция Республики Беларусь и Олимпийская хартия. В обращении выступили известная баскетболистка Елена Левченко, волейболист сборной Беларуси Артур Удрис, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, а также заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола, в прошлом известный баскетболист Егор Мещеряков.

Напомним, некоторые белорусские спортсмены поддерживают протестующих, не согласившихся с официальными результатами президентских выборов, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.