Гимнастка Солдатова показала фото в радикально новом образе. Подписчикам не понравилось

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Выяснилось, что спортсменка радикально изменила образ: она продемонстрировала новую причёску, одевшись в белую блузку и красные брюки.
«А мне нравится. Что скажете, идёт/нет?» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Большинству подписчиков не понравился новый образ спортсменки, и они лаконично ответили «нет». Вот какие комментарии написали другие пользователи.
«Мне кажется, раньше было лучше».
«Не надо. Лучше как есть».
«Не идёт. Но вам решать».
«Взрослее стала выглядеть».
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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