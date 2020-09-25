Российская конькобежка опровергла информацию о нападении на неё арабов во Франции

Многократный призёр чемпионатов мира по конькобежному спорту Елизавета Казелина опровергла появившуюся в соцсетях информацию о нападении на неё арабов, якобы случившемся в Страсбурге (Франция).
«Эта информация — неправда. Понятия не имею, зачем это могли написать. Я сейчас в России и никогда даже не была в Страсбурге», — сказала Казелина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Сообщалось, что у спортсменки не хотели принимать заявление, пока не вмешался её отец, работающий в местной полиции. При этом на её пост в «Фейсбуке» откликнулись представители местной чеченской диаспоры и стали искать нападавших.
Родители Казелиной — тренеры. Её брат Михаил также занимается конькобежным спортом. Пост в «Фейсбуке» спортсменка не писала.
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