Российская конькобежка опровергла информацию о нападении на неё арабов во Франции

Многократный призёр чемпионатов мира по конькобежному спорту Елизавета Казелина опровергла появившуюся в соцсетях информацию о нападении на неё арабов, якобы случившемся в Страсбурге (Франция).

«Эта информация — неправда. Понятия не имею, зачем это могли написать. Я сейчас в России и никогда даже не была в Страсбурге», — сказала Казелина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сообщалось, что у спортсменки не хотели принимать заявление, пока не вмешался её отец, работающий в местной полиции. При этом на её пост в «Фейсбуке» откликнулись представители местной чеченской диаспоры и стали искать нападавших.

Родители Казелиной — тренеры. Её брат Михаил также занимается конькобежным спортом. Пост в «Фейсбуке» спортсменка не писала.