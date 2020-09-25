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«Мечтала жить в фиолетовой башне». Мамун показала эффектное фото на фоне родного дома

«Мечтала жить в фиолетовой башне». Мамун показала эффектное фото на фоне родного дома
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Спортсменка присела на капот шикарного автомобиля на фоне домов района, где она выросла.

«Мой родной район — Тропарево-Никулино. Я выросла тут, в розовом доме, который на фото с левого края. На соседней улице — школа № 1307, куда пошла в первый класс. На моих глазах застраивался район. Помню, когда началось строительство всех этих башен, я мечтала жить в фиолетовой, потому что на тот момент это был мой любимый цвет.

Я выросла и уже не так люблю фиолетовый. Переехала жить в другое место, но всё равно возвращаюсь сюда и трепетно храню воспоминания о счастливом детстве», — написала Мамун.

Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

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