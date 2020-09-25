«Уже не пытаюсь плакать на пьедестале». Алла Шишкина рассказала о подготовке к ОИ-2016

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о четырёх годах подготовки к Играм в Рио-де-Жанейро, где завоевала вторую золотую медаль. Первую победу российская группа с Шишкиной в составе одержала в Лондоне в 2012 году.

«2013 год. Главный тренер сборной попросила новоиспечённых олимпийских чемпионок остаться на чемпионат мира в Барселоне. В команду пришли молодые спортсменки, теперь я уже стала за старшую. Чемпионат мира выиграли и ушли.

2014 год. Отдохнула несколько месяцев и вернулась на чемпионат Европы. В команде было много молодых, часто приходилось помогать, объяснять, брать шефство. После того чемпионата Татьяна Покровская дала интервью, в котором назвала меня играющим тренером. Мне 25 лет.

2015 год. Отборочные на Олимпийские игры проходят в Нидерландах 9 мая, нам запрещают надеть на награждение георгиевские ленточки, но я купила всей команде значки с красными гвоздиками, мы с ними. Обе олимпийские лицензии наши. Чемпионат мира в России, потрясающие болельщики, огромный футбольный стадион «Казань Арена» ломится от зрителей. Мы впервые показываем программу «Мольба», судьи и зрители в восторге. В команду вернулись опытные спортсменки.

2016 год. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Нервотрёпка с допуском на соревнования. Легкоатлеты и тяжелоатлеты отстранены. Вся российская команда не понимает, что нас ждёт дальше. Допускают за день до отлёта. Вдох-выдох — едем бороться. Прекрасные люди, знакомый бассейн. Бразилия принимает нашу команду как родных. Полнейший триумф, два золота из двух возможных. На трибунах — моя семья и жених. Уже не пытаюсь плакать на пьедестале, абсолютное счастье и понимание, что обязательно вернусь, но нужен отдых. Здоровье уже конкретно подпорчено», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».