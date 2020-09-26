Дюплантис и Бех-Романчук выиграли этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе

В Дохе (Катар) прошёл седьмой этап «Бриллиантовой лиги» сезона-2020/2021. В секторе прыжков в длину победу одержала украинка Марина Бех-Романчук, показав результат 6,91 метра. Второй стала представительница Нигерии Эсе Бруме (6,68), третьей — Хадди Санья из Швеции (6,55).



В соревновании прыжков с шестом лучшим среди мужчин в очередной раз стал 20-летний рекордсмен мира из Швеции Арман Дюплантис: его результат — 5,82 метра. Вторым стал американец Сэм Кедрикс (5,82), третьим — француз Рено Лавильени (5,82).



«Бриллиантовая лига», 7-й этап, Доха



Прыжки с шестом. Мужчины



1. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,82

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,82

3. Рено Лавильени (Франция) – 5,82.



Бег на 110 м c/б. Мужчины



1. Аарон Мэллет (США) – 13,15

2. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,40

3. Дэвид Кинг (Великобритания) – 13,54.



Бег на 200 м. Мужчины



1. Артур Сиссе (Кот-д’Ивуар) – 20,23

2. Джулиан Форте (Ямайка) – 20,39

3. Кристоф Лемэтр (Франция) – 20,68.



Бег на 400 м. Мужчины



1. Камари Монтгомери (США) – 45,55

2. Юсеф Карам (Кувейт) – 45,72

3. Мохамед Насир Аббас (Катар) – 45,96.



Бег на 800 м. Мужчины



1. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.44,16

2. Эллиот Джайлс (Великобритания) – 1.44,56

3. Вайклиф Кинимал (Кения) – 1.45,68.



Бег на 1500 м. Мужчины



1. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3.30,51

2. Селемон Барега (Эфиопия) – 3.32,97

3. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 3.33,45.

Прыжки в длину. Женщины



1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,91 (лучшая попытка и результат в финале)

2. Эсе Бруме (Нигерия) – 6,71 (лучшая попытка, 6,68 – в финале)

3. Хадди Санья (Швеция) – 6,85 (лучшая попытка, 6,55 – в финале).



Бег на 100 м. Женщины



1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,87

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуара) – 11,21

3. Кайла Уайт (США) – 11,25.



Бег на 100 м с/б. Женщины



1. Пэйтон Чедвик (США) – 12,78

2. Талия Брукс (США) – 12,86

3. Синди Офили (Великобритания) – 13,02.



Бег на 800 м. Женщины



1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 1.57,68

2. Эстер Герреро (Испания) – 1.59,22

3. Адель Трэйси (Великобритания) – 1.59,87.



Бег на 3000 м. Женщины



1. Хеллен Онсандо Обири (Кения) – 8.22,54

2. Агнес Тироп (Кения) – 8.22,92

3. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.22,92.



Напомним, российские легкоатлеты не участвовали в этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако из-за

запрета World Athletics.