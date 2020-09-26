Дюплантис и Бех-Романчук выиграли этап «Бриллиантовой лиги» в Дохе

В Дохе (Катар) прошёл седьмой этап «Бриллиантовой лиги» сезона-2020/2021. В секторе прыжков в длину победу одержала украинка Марина Бех-Романчук, показав результат 6,91 метра. Второй стала представительница Нигерии Эсе Бруме (6,68), третьей — Хадди Санья из Швеции (6,55).
В соревновании прыжков с шестом лучшим среди мужчин в очередной раз стал 20-летний рекордсмен мира из Швеции Арман Дюплантис: его результат — 5,82 метра. Вторым стал американец Сэм Кедрикс (5,82), третьим — француз Рено Лавильени (5,82).
«Бриллиантовая лига», 7-й этап, Доха
Прыжки с шестом. Мужчины
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,82
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,82
3. Рено Лавильени (Франция) – 5,82.
Бег на 110 м c/б. Мужчины
1. Аарон Мэллет (США) – 13,15
2. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,40
3. Дэвид Кинг (Великобритания) – 13,54.
Бег на 200 м. Мужчины
1. Артур Сиссе (Кот-д’Ивуар) – 20,23
2. Джулиан Форте (Ямайка) – 20,39
3. Кристоф Лемэтр (Франция) – 20,68.
Бег на 400 м. Мужчины
1. Камари Монтгомери (США) – 45,55
2. Юсеф Карам (Кувейт) – 45,72
3. Мохамед Насир Аббас (Катар) – 45,96.
Бег на 800 м. Мужчины
1. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.44,16
2. Эллиот Джайлс (Великобритания) – 1.44,56
3. Вайклиф Кинимал (Кения) – 1.45,68.
Бег на 1500 м. Мужчины
1. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3.30,51
2. Селемон Барега (Эфиопия) – 3.32,97
3. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 3.33,45.
Прыжки в длину. Женщины
1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,91 (лучшая попытка и результат в финале)
2. Эсе Бруме (Нигерия) – 6,71 (лучшая попытка, 6,68 – в финале)
3. Хадди Санья (Швеция) – 6,85 (лучшая попытка, 6,55 – в финале).
Бег на 100 м. Женщины
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,87
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуара) – 11,21
3. Кайла Уайт (США) – 11,25.
Бег на 100 м с/б. Женщины
1. Пэйтон Чедвик (США) – 12,78
2. Талия Брукс (США) – 12,86
3. Синди Офили (Великобритания) – 13,02.
Бег на 800 м. Женщины
1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 1.57,68
2. Эстер Герреро (Испания) – 1.59,22
3. Адель Трэйси (Великобритания) – 1.59,87.
Бег на 3000 м. Женщины
1. Хеллен Онсандо Обири (Кения) – 8.22,54
2. Агнес Тироп (Кения) – 8.22,92
3. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.22,92.
Напомним, российские легкоатлеты не участвовали в этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако из-за
запрета World Athletics.
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