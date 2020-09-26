Ласицкене — о решении WA: очередной провал ВФЛА и руководства российского спорта

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение World Athletics продлить рассмотрение дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. Таким образом, международная организация фактически продлила на этот же срок отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Сегодня стало известно, что в комиссию World Athletics по восстановлению ВФЛА вошла бывший заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
«Из плюсов — назначение Маргариты Пахноцкой. Всё остальное — очередной провал ВФЛА и руководства российского спорта. Продолжаем сидеть дома и слушать многолетние истории о прогрессе в отношениях с World Athletics», — написала Ласицкене в «сториз» своей страницы «Инстаграма», сопроводив запись хештегами «5 лет позора» и «с юбилеем».
19 сентября Мария стала победительницей командного чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходит в Сочи. Ласицкене выиграла золото с результатом 1,97 метра.
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