Йохауг: некоторые не верят, что я не принимала допинг. Я им просто не нравлюсь

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 10-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, что некоторые люди до сих пор не верят, что она не употребляла допинг.

«Подавляющее большинство верит в то, что говорю, но есть и те, кто не верит. Предпочитаю не фокусироваться на этом, потому что прошло много времени. Важнее всего, что я знаю, что сделала, и чувствую себя хорошо.



Сейчас меня уже не критикуют, но так устроено общество. Есть люди, которые поддерживают и хорошо относятся ко мне, а есть те, которым я просто не нравлюсь», — приводит слова Йохауг Nettavisen.

Напомним, Йохауг нарушила антидопинговые правила в октябре 2016 года. По словам спортсменки, клостебол попал в организм вместе с защитным бальзамом для губ. В результате всех разбирательств Йохауг была дисквалифицирована на 18 месяцев.