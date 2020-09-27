Генеральный директор прокомментировал выступление гандболисток ЦСКА в Лиге чемпионов
Генеральный директор женского гандбольного клуба ЦСКА Эдуард Акопян прокомментировал выступление спортсменок в Лиге чемпионов.
«В целом довольны нашим стартом в Лиге чемпионов, мы хорошо стартовали. Если бы еще „Дьёр“ обыграли, вообще было бы здорово. Вчера наша команда провела в Лиге чемпионов лучший матч по настрою. У всех девчонок горели глаза, все хотели играть и победить. Логично, что такой настрой вылился в уверенную победу. Что касается качества игры, сейчас мы не в идеальной форме, ищем варианты, как улучшить игру. Тем не менее результат есть.
Очень важно почувствовать, что можем участвовать в таком турнире. И быть там не в роли статиста, а задавать тон в матчах со многими командами», — приводит слова Акопяна «Р-Спорт».
Гандболистки ЦСКА одержали вторую победу в Лиге чемпионов
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