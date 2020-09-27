Россияне завоевали три золота на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Российские спортсмены завоевали три золотые и две бронзовые медали на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Сегеде (Венгрия).
Бронзовый призёр Олимпийских игр Иван Штыль первенствовал в каноэ-одиночке на дистанции 200 м, Кирилл Шамшурин и Илья Первухин – в каноэ-двойке на 1000 м, Кристина Ковнир и Анастасия Долгова – в байдарке-двойке на 200 м. Бронзовыми призёрами стали: в каноэ-двойке на 200 м — Ирина Андреева и Дарья Харченко, в байдарке-четвёрке — Наталья Подольская, Елена Анюшина, Анастасия Долгова и Светлана Черниговская.
Гребля на байдарках и каноэ. Этап Кубка мира. Сегед, Венгрия
Мужчины. 200 м. Каноэ-одиночка
1. Иван Штыль (Россия) – 40,09.
2. Заза Надирадзе (Грузия) – 40,38.
3. Альфонсо Бенавидес (Испания) – 40,39.
1000 м. Каноэ-двойка
1. Кирилл Шамшурин/Илья Первухин (Россия) – 3.40,49.
2. Балаш Адольф/Даниэль Феджеш (Венгрия) – 3.41,08.
3. Каталин Чирила / Виктор Михалачи (Румыния) – 3.41,60.
Женщины. 200 м. Байдарка-двойка
1. Кристина Ковнир/Анастасия Долгова (Россия) – 37,77.
2. Анна Луш/Бланка Киш (Венгрия) – 38,55.
3. Анна-Роксана Легаси/Виктория Шварц (Австрия) – 39,03.
Каноэ-двойка
1. Антиа Джакоме/Анти Отеро (Испания) – 45,01.
2. Мария Корбера / Патрисия Коко (Испания) – 45,55.
3. Ирина Андреева / Дарья Харченко (Россия) – 45,72.
500 м. Байдарка-четвёрка
1. Украина – 1.33,86.
2. Франция – 1.34,36.
3. Россия – 1.36,46.
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