Россияне завоевали три золота на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Российские спортсмены завоевали три золотые и две бронзовые медали на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Сегеде (Венгрия).

Бронзовый призёр Олимпийских игр Иван Штыль первенствовал в каноэ-одиночке на дистанции 200 м, Кирилл Шамшурин и Илья Первухин – в каноэ-двойке на 1000 м, Кристина Ковнир и Анастасия Долгова – в байдарке-двойке на 200 м. Бронзовыми призёрами стали: в каноэ-двойке на 200 м — Ирина Андреева и Дарья Харченко, в байдарке-четвёрке — Наталья Подольская, Елена Анюшина, Анастасия Долгова и Светлана Черниговская.



Гребля на байдарках и каноэ. Этап Кубка мира. Сегед, Венгрия

Мужчины. 200 м. Каноэ-одиночка

1. Иван Штыль (Россия) – 40,09.

2. Заза Надирадзе (Грузия) – 40,38.

3. Альфонсо Бенавидес (Испания) – 40,39.

1000 м. Каноэ-двойка

1. Кирилл Шамшурин/Илья Первухин (Россия) – 3.40,49.

2. Балаш Адольф/Даниэль Феджеш (Венгрия) – 3.41,08.

3. Каталин Чирила / Виктор Михалачи (Румыния) – 3.41,60.

Женщины. 200 м. Байдарка-двойка

1. Кристина Ковнир/Анастасия Долгова (Россия) – 37,77.

2. Анна Луш/Бланка Киш (Венгрия) – 38,55.

3. Анна-Роксана Легаси/Виктория Шварц (Австрия) – 39,03.

Каноэ-двойка

1. Антиа Джакоме/Анти Отеро (Испания) – 45,01.

2. Мария Корбера / Патрисия Коко (Испания) – 45,55.

3. Ирина Андреева / Дарья Харченко (Россия) – 45,72.

500 м. Байдарка-четвёрка

1. Украина – 1.33,86.

2. Франция – 1.34,36.

3. Россия – 1.36,46.