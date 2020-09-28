Алла Шишкина — о возвращении в сборную: вливаться в коллектив было отдельным квестом

Двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина рассказала, как вернулась в сборную после перерыва и продолжает подготовку к Играм в Токио.

«2017 год. После Олимпийских игр в Рио взяла перерыв. Нужно было отдохнуть морально и физически. Но синхронное плавание всегда было рядом со мной. Я участвовала в мастер-классах, в том числе и благотворительных, а в июле поехала на чемпионат мира в Будапешт, где наша сборная снова выступила триумфально. Мне даже удалось прокомментировать несколько выступлений в паре с несравненным Дмитрием Губерниевым. Большой перерыв позволил подготовиться и сыграть шикарную свадьбу мечты, которую мы с Витей планировали уже много лет. В августе мне исполняется 28 лет.

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2018 год. Поняла, что, несмотря на то что не тренировалась в 2017-м, мне необходим более длительный отдых, и я благодарна Татьяне Николаевне Покровской, что позволила мне пропустить ещё один сезон. В середине 2018-го я вернулась в бассейн и стала тренироваться с личным тренером Наталией Игоревной Чижовой. Полуторагодовой перерыв казался слишком долгим, но через месяц регулярных тренировок стало понятно, что смогу вернуться в былую форму. Мне 29 лет.

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2019 год. Возвращаюсь в стан сборной команды. Некоторых молодых девчонок вижу 3-й раз в жизни и даже путаю некоторых по именам. А они называют меня Аллой Анатольевной. Вливаться в новый коллектив было отдельным квестом, несмотря на то что прошла уже две Олимпиады и была и в роли новичка, и в роли старожила. Самой молодой девочке в нашей команде на тот момент было 17 лет, а мне — 29. Тот год стал самым богатым на соревнования: мировая серия в Казани, потом Кубок Европы в Питере, мировая серия в Барселоне и чемпионат мира в Южной Корее. После первого старта в Казани наконец почувствовала, что окончательно вернулась в команду и способна снова выступать на самом высоком уровне, возможно, даже лучше, чем раньше. Мне исполнилось 30 лет.

2020 год должен был стать олимпийским, но всё сложилось как сложилось. В итоге пандемия коронавируса отложила, перенесла или вовсе отменила намеченные планы. Мы не выступали ни на одних соревнованиях в этом году, 2 месяца сидели по домам и потом снова восстанавливали форму на сборах. Отметила 31-й день рождения на нашей спортивной базе, а не в олимпийской деревне Токио, как планировала. Через несколько дней заканчивается наш отпуск. Заезжаем на «Озеро Круглое» и открываем новый тренировочный сезон с надеждой, что он будет гораздо лучше, чем предыдущий», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».