Каролина Севастьянова показала новое фото в откровенном купальнике
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, загорает у бассейна.
«Скоро в Москву», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Красота».
«Вау, красавица».
«Уже скучаю по тебе».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Каролина Севастьянова показала видео в купальнике. Она выходит из бассейна
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