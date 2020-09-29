Владимир Путин призвал соблюдать меры борьбы с COVID-19 во избежание новых ограничений

Президент России Владимир Путин призвал соблюдать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Глава государства предупредил, что в случае несоблюдения мер могут быть необходимы «весьма чувствительные для экономики и обременительные для людей» ограничения, аналогичные тем, которые вводились весной 2020 года.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем ещё несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Напомним, с 28 сентября в Москве вновь действует режим изоляции для людей старше 65 лет.