Олимпийский чемпион Никита Крюков стал тренером сборной Китая

Олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте россиянин Никита Крюков стал тренером сборной Китая по лыжным гонкам. Он будет отвечать за подготовку лыжников к спринтам.
«На сегодняшний день у них есть три тренера, я буду четвёртым. Буду отвечать за спринтерские дисциплины и готовить спринтерскую группу. Не знаю даже, сколько сейчас спортсменов и как будет выглядеть деление на спринт или дистанцию. Может, в одной группе будем работать, а я буду следить за выполнением спринтерских задач.
Когда шла переписка о достижениях, были поставлены очень высокие рамки: подиум. Честно говоря, я считаю, что это крайне тяжело сделать, о чём я им тоже написал. Сейчас не буду распространяться об условиях контракта. Моя задача – повысить их уровень.
Контракт заключён до Олимпийских игр, после улечу восвояси. Но они дали понять: всё зависит от тебя. Если ты нам понравишься, то всё возможно», — сказал Крюков в эфире телеканала «Матч ТВ».
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