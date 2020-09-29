Яна Жилинскайте вызвана в сборную России по гандболу

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином представил обновлённый состав команды, вызванной на сбор в Новогорск, сообщает пресс-служба ФГР.
По медицинским показателям не смогли приехать линейный «Крайовы» Екатерина Матлашова и левый полусредний «Ростова-Дон» Владлена Бобровникова. Вызов в сборную получила линейный ЦСКА, бронзовый призёр чемпионата мира–2019 Яна Жилинскайте.
Состав женской сборной России по гандболу
Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Полина Каплина («Звезда»), Анастасия Лагина («Лада»).
Левые крайние: Дарья Самохина («Астраханочка»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Полина Горшкова (ЦСКА).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Яна Жилинскайте, Анастасия Илларионова (обе – ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).
Правые полусредние: Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе – ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).
Левые полусредние: Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА), Анна Сень («Ростов-Дон»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева (ЦСКА), Елизавета Малашенко, Карина Сабирова (обе – «Астраханочка»).
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