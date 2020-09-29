Немецкий врач Марк Шмидт признался, что давал спортсменам допинг

Немецкий врач Марк Шмидт, которому грозит до 10 лет лишения свободы за снабжение спортсменов допингом, признался в содеянном. Об этом сообщает издание MDR Thuringia.

В заявлении, зачитанном его адвокатами, Шмидт признал, что с 2012 года давал допинг спортсменам, при этом не подвергая риску их жизни, так как для него «всегда было важно, чтобы спортсмены не пострадали от вреда для их здоровья». Также врач утверждает, что не извлекал из этого финансовой выгоды.

Генпрокуратура в Мюнхене представила обвинения 42-летнему Шмидту почти по 150 эпизодам, он признал вину по части из них. Помимо него по делу проходят его четверо ассистентов. В заявлении прокуратуры отмечается, что в сентябре 2017 года доктор дал неназванной спортсменке препарат, содержащий эритроциты в сухой форме. Хотя он уверял её, что препарат испытан и побочных эффектов не будет, спустя полчаса после его приёма «возникли чёткие побочные эффекты, которые, к счастью, привели лишь к краткосрочным негативным эффектам».

Напомним, Шмидта обвиняют в организации допинговой сети, связанной с его клиникой в Эрфурте. Врач и его подчинённые сотрудничали со спортсменами из разных стран, помогая им использовать кровяной допинг, а также испытывая на них различные препараты.