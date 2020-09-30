Российских лыжников могут не пустить на этапы Кубка мира в Швеции

Сборную России по лыжным гонкам могут не пустить на этап Кубка мира в шведском Ульрисехамне, сообщает Aftonbladet.
По данным источника, с лыжниками может произойти та же ситуация, что с российскими футболистами. 8 октября сборной России по футболу предстоит товарищеская встреча со сборной Швеции. Матч, который должен был состояться в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена», был перенесён в Москву, так как из-за пандемии коронавируса въезд в Швецию запрещён всем, кроме граждан Евросоюза и стран Шенгенской зоны.
«Грустно, что такая хорошая страна, как Россия, может быть не допущена до участия в соревнованиях из-за запрета на въезд в Швецию. Нужно найти компромисс», — прокомментировал Йенс Бурман из сборной Швеции.
Спринтерский этап Кубка мира в Ульрисехамне запланирован на 16-17 января.
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