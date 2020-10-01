Армянский борец ушёл воевать в Карабах добровольцем

Чемпион Европы, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе Арсен Арутюнян присоединился к отряду добровольцев и отправился в Нагорный Карабах. Об этом сообщает издание News.am.

Напомним, власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию в связи с возобновлением боевых действий в районе Нагорного Карабаха.

«Победа будет за нами. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить. Да благословит нас Господь. Мы вернёмся с победой», — сказал Арутюнян.

27 сентября населённые пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны. В Нагорном Карабахе заявили, что в воскресенье погибло как минимум десять военнослужащих и двое мирных жителей, ещё десятки ранены. В Баку рассказали о девяти раненых в результате армянских обстрелов. В свою очередь Азербайджан обвинил Армению в провокации и развязывании военных действий. На военные действия в регионе отреагировали многие известные спортсмены, представляющие обе страны.