Армянский борец ушёл воевать в Карабах добровольцем

Чемпион Европы, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе Арсен Арутюнян присоединился к отряду добровольцев и отправился в Нагорный Карабах. Об этом сообщает издание News.am.
Напомним, власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию в связи с возобновлением боевых действий в районе Нагорного Карабаха.
«Победа будет за нами. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить. Да благословит нас Господь. Мы вернёмся с победой», — сказал Арутюнян.
27 сентября населённые пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны. В Нагорном Карабахе заявили, что в воскресенье погибло как минимум десять военнослужащих и двое мирных жителей, ещё десятки ранены. В Баку рассказали о девяти раненых в результате армянских обстрелов. В свою очередь Азербайджан обвинил Армению в провокации и развязывании военных действий. На военные действия в регионе отреагировали многие известные спортсмены, представляющие обе страны.
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