«Бесконечные ноги». Подписчики оценили стильные фото гимнастки Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала три свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка, одетая в стильный чёрный наряд, позирует у стены.
«Саша и её любимая стена», — подписала она фотографии.
Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Бесконечные ноги».
«Сашуль, ты, как всегда, великолепно выглядишь, шикарный имидж, да, классно и круто зажгла сегодня! Кожаночка и рюкзачок — я от них кайфанул, блин, так мощно смотрится и идёт тебе, мне понравилось».
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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