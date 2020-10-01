«Бесконечные ноги». Подписчики оценили стильные фото гимнастки Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала три свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка, одетая в стильный чёрный наряд, позирует у стены.

«Саша и её любимая стена», — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Бесконечные ноги».

«Сашуль, ты, как всегда, великолепно выглядишь, шикарный имидж, да, классно и круто зажгла сегодня! Кожаночка и рюкзачок — я от них кайфанул, блин, так мощно смотрится и идёт тебе, мне понравилось».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).