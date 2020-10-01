«Открыли лыжный сезон». Большунов потренировался на снежной трассе возле дома

Обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов показал, как тренируется на снежной трассе возле дома.

«Открыли лыжный сезон-2020/2021», — написал Большунов.

Посмотреть видео можно на странице Александра Большунова в "Инстаграме".

Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, обладатель Кубка мира в общем зачёте по итогам сезона-2019/2020, победитель лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2019/2020, двукратный обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте (2018/2019 и 2019/2020).

Сборную России по лыжным гонкам могут не пустить на этап Кубка мира в шведском Ульрисехамне, запланированный на 16-17 января.