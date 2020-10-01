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Солдатова — о Евгении Медведевой: уважаю, поддерживаю и радуюсь, когда у неё всё хорошо

Солдатова — о Евгении Медведевой: уважаю, поддерживаю и радуюсь, когда у неё всё хорошо
Другие / Прочие виды спорта 0

Гимнастка Александра Солдатова в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" поделилась мнением о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Уважаю, поддерживаю и радуюсь, когда у неё всё хорошо», — написала Солдатова.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

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