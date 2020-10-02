Конькобежка Сохрякова показала два фото в откровенном купальнике
Российская конькобежка Елена Сохрякова опубликовала в своём «инстаграме» две фотографии, на которых она запечатлена в откровенном купальнике. По словам спортсменки, снимки сделаны на индонезийском острове Бали.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елены Сохряковой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Стало жарко».
«Эх, туда бы снова, а не вот это всё».
«Шикарно выглядишь, детка».
Напомним, Сохрякова приобрела широкую известность после того, как вместе с другой российской конькобежкой, Анной Черновой, застряла на индонезийском острове Бали. Спортсменки на протяжении некоторого времени не могли покинуть остров из-за отсутствия подходящих авиарейсов, но в конце концов всё же вылетели из Индонезии и вернулись на родину.
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