Конькобежка Сохрякова показала два фото в откровенном купальнике

Российская конькобежка Елена Сохрякова опубликовала в своём «инстаграме» две фотографии, на которых она запечатлена в откровенном купальнике. По словам спортсменки, снимки сделаны на индонезийском острове Бали.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елены Сохряковой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Стало жарко».

«Эх, туда бы снова, а не вот это всё».

«Шикарно выглядишь, детка».

Напомним, Сохрякова приобрела широкую известность после того, как вместе с другой российской конькобежкой, Анной Черновой, застряла на индонезийском острове Бали. Спортсменки на протяжении некоторого времени не могли покинуть остров из-за отсутствия подходящих авиарейсов, но в конце концов всё же вылетели из Индонезии и вернулись на родину.