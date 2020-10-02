Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Конькобежка Сохрякова показала два фото в откровенном купальнике

Конькобежка Сохрякова показала два фото в откровенном купальнике
Другие / Конькобежный спорт 0

Российская конькобежка Елена Сохрякова опубликовала в своём «инстаграме» две фотографии, на которых она запечатлена в откровенном купальнике. По словам спортсменки, снимки сделаны на индонезийском острове Бали.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елены Сохряковой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Стало жарко».
«Эх, туда бы снова, а не вот это всё».
«Шикарно выглядишь, детка».

Напомним, Сохрякова приобрела широкую известность после того, как вместе с другой российской конькобежкой, Анной Черновой, застряла на индонезийском острове Бали. Спортсменки на протяжении некоторого времени не могли покинуть остров из-за отсутствия подходящих авиарейсов, но в конце концов всё же вылетели из Индонезии и вернулись на родину.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020