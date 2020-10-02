«Эти виды того стоили». Анжелика Сидорова поднялась на Каменный Столб

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рассказала, как проводит отпуск в Сочи. Легкоатлетка поднялась на самую высокую обзорную точку Большого Сочи – горную вершину Каменный Столб. Эта высочайшая точка хребта Аибга в горной системе Большого Кавказа (2509,7 м) расположена в 13 км к юго-востоку от горнолыжного курорта Красная поляна.
«Ещё немножко гор. Никогда не забуду, как мы пешком шли на эту смотровую площадку: 1,5 часа в одну сторону в гору, по ссыпающемуся гравию, я почти рыдала от усталости каждые 15 минут. Но эти виды того стоили. Хотя, если честно, я до сих пор сомневаюсь, что пошла бы, если бы знала, что меня ждёт», — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анжелики Сидоровой в «Инстаграме».
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