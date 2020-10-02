Йоханнес Клебо рассказал, что считает худшим в лыжных гонках

23-летний норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо объяснил, почему он не любит дни накануне стартов и считает их огромным психологическим испытанием.



«Жаль, но это так. Для меня это худшее в лыжных гонках. Мне всегда невероятно жалко себя, когда я обедаю или гуляю за день до соревнований. Всё, что вы делаете, делается с целью поехать как можно скорее через 24 часа. Это абсолютно ужасно. Но в то же время облегчение при пересечении финишной черты — самое лучшее в мире чувство. Есть две крайности: от чувства невероятной жалости к себе до мысли, что всё это нужно делать каждый день и всё время — тогда вы забываете, сколько боли это вам принесло.

Вы чувствуете особую ответственность, особенно на последнем этапе. Если для других главное — участие, то для меня это не работает. Я должен первым добраться до финиша. Это ответственность перед товарищами по команде, тренерами, сервисменами и всей страной», – приводит слова Клебо TV2.