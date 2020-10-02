Синхронистка Алла Шишкина рассказала, как пообщалась с живыми ёжиками в Москве

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о посещении московского антикафе, где можно пообщаться с живыми ёжиками.

«Можно было бы написать пост о том, что мы сидим на изоляции и ждём результатов теста и бла, бла, бла,… но сегодня я напишу про ёжиков.

⠀

Несколько дней назад мы с Витей решили прогуляться по центру. Никакого особого маршрута у нас не было и плана тоже. Просто шли и наслаждались отличной осенью. Прошли по Чистопрудному бульвару и сели в трамвай. С 1-го по 7-й класс я каждый день ездила в школу на трамвае, и тогда он жутко гремел и подскакивал, а сейчас это красивый и удобный транспорт, едет плавно, а внутри даже есть USB-зарядки.

⠀

Долго выбирали — выйти на какой-нибудь остановке или просто прокатиться по кругу, но в итоге вышли недалеко от Новокузнецкой. Проходя мимо метро, милый молодой человек с шоколадным цветом кожи вручил нам флаеры, и мы почему-то не выбросили их сразу же, как это обычно бывает. На флаерах мы обнаружили скидку и информацию о том, что это антикафе с ёжиками. Идти было минут 10.

⠀

Само помещение довольно просторное, есть кофе и чай, приставка и настольные игры. Но основным являются вольеры с ёжиками. В одних они отдыхают (как выяснилось, у ёжиков тоже есть выходные), другие открыты, и ты можешь подойти и пообщаться. Мы посмотрели и потрогали почти всех работающих в этот день ёжиков. Кто-то очень быстро бегал, кто-то всё время хотел спать, а один и вовсе кусался, не зря его назвали Девил. 40 минут вполне хватило, чтобы пообщаться с игольчатыми и выпить чаю. С одной стороны мило, а с другой, у меня до сих пор есть ощущение, что для ежей это большой стресс. А вы что думаете? Любите ёжиков?» — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».