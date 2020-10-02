Источник: сборная Норвегии по лыжным гонкам может бойкотировать Кубок мира
Сборная Норвегии по лыжным гонкам не исключает, что может поддержать немецких спортсменов и бойкотировать Кубок мира из-за неопределённости в ситуации с тестированием лыж на содержание фтора, сообщает TV2 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации издания, недовольство выражают как руководители Федерации лыжных видов спорта Норвегии, так и сами спортсмены. Лыжники призывают сначала создать надёжную систему контроля и адекватных наказаний, а затем вводить запрет на фтор и начинать тестирование лыж. Спортсмены обеспокоены, что неоднозначная трактовка новых правил и незначительные наказания позволят нечестным конкурентам продолжать использование «допинга» для лыж и тем самым получать преимущество.
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