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FIS: финал Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022 может пройти в России

FIS: финал Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022 может пройти в России
Другие / Лыжный спорт 0

Финал Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022 согласно проекту календаря, опубликованному на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS), может пройти в России. Календарь сезона-2020/2021 и проект следующего Кубка мира был разработан на совещании технического комитета FIS, прошедшем в онлайн-режиме. Эти документы должен утвердить Совет FIS на заседании 9 октября.

Согласно проекту календаря, финальный этап в России должен пройти с 18 по 20 марта 2022 года, через месяц после окончания Олимпийских игр в Пекине. Место проведения соревнований пока не определено.

Организаторы этапов Кубка мира сезона-2020/2021 уверены, что смогут гарантировать безопасность соревнований, которые стартуют 27 ноября в Руке (Финляндия).

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