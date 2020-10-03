FIS: финал Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022 может пройти в России

Финал Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022 согласно проекту календаря, опубликованному на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS), может пройти в России. Календарь сезона-2020/2021 и проект следующего Кубка мира был разработан на совещании технического комитета FIS, прошедшем в онлайн-режиме. Эти документы должен утвердить Совет FIS на заседании 9 октября.

Согласно проекту календаря, финальный этап в России должен пройти с 18 по 20 марта 2022 года, через месяц после окончания Олимпийских игр в Пекине. Место проведения соревнований пока не определено.

Организаторы этапов Кубка мира сезона-2020/2021 уверены, что смогут гарантировать безопасность соревнований, которые стартуют 27 ноября в Руке (Финляндия).