Матыцин: нет необходимости возвращать ограничения при проведении спортивных соревнований

Министр спорта России Олег Матыцин не считает нужным возвращать ограничения при проведении спортивных соревнований и тренировок на фоне роста случаев заболеваемости коронавирусом.
«Пока не видим необходимости в ограничении, если говорим о проведении спортивных соревнований, тренировочных занятий. Надеемся, динамика будет на какой-то период стабильной и в дальнейшем пойдёт на снижение и принятия карантинных ограничительных мер не потребуется», — цитирует Матыцина ТАСС.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 1 млн человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 24 млн. В России известно о 1,2 млн случаях заражения. 975 859 человек выздоровело, 21 251 скончалось.
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