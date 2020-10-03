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Дарья Спиридонова: скоро сбудется моя меленькая мечта

Дарья Спиридонова: скоро сбудется моя меленькая мечта
Другие / Прочие виды спорта 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова рассказала о мечте.

«Просто не могу больше молчать. Скоро сбудется моя меленькая мечта. И мне уже не терпится вам рассказать.

Очень давно, когда задумывалась, чем ещё хочу заниматься помимо спорта, что мне будет интересно и в каком направлении буду двигаться, было очень много мыслей, идей, желаний, и они все ещё есть, но не всё сразу. Хотела уютное кафе в городе, свою фотостудию, занималась одеждой и продолжу в будущем это делать чаще.

Но вот к салону красоты всегда неровно дышала, хотела сделать уютное, красивое местечко для классных девчонок, которые хотят быть красивыми и успешными. Чтобы приходить и наслаждаться, общаться, находить новые знакомства, попить вкусный кофе и, конечно, навести красоту. Именно для вас хочу создать такое место, куда захочется возвращаться снова и снова», — написала Спиридонова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».

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