Российские волейболисты вышли в финал молодёжного чемпионата Европы

Волейболисты сборной России вышли в финал молодёжного чемпионата Европы U20, который проходит в Чехии. В полуфинале россияне обыграли команду Бельгии со счётом 3:2 (25:17, 19:25, 18:25, 25:22, 15:13). Самым результативным в составе сборной России стал Роман Мурашко, набравший 22 очка (5 из них эйсы). По 15 баллов принесли команде Станислав Динейкин и Илья Казаченков.

Соперником сборной России по финалу станет команда Италии. В матче за бронзовые медали бельгийцы сыграют с белорусами. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 4 октября.

Российская сборная восемь раз побеждала на турнире, что является лучшим показателем из всех национальных команд.

Волейбол. Чемпионат Европы U20. Брно, Чехия

Мужчины. Полуфинал

Россия – Бельгия — 3:2 (25:17, 19:25, 18:25, 25:22, 15:13).