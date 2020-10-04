Российский велогонщик Александр Власов сошёл с «Джиро д'Италия»
Казахстанская команда «Астана» понесла уже вторую потерю в ходе веломногодневки «Джиро д'Италия». Накануне, во время гонки с раздельного старта, после падения сошёл колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, а на втором этапе вынужден был завершить выступление россиянин Александр Власов. Как сообщается в официальном «Твиттере» команды, причиной стали проблемы с желудком.
За 65 км до финиша второго этапа россиянин слез с велосипеда, подошёл к обочине, где его вырвало, после чего сел в машину поддержки.
24-летний Власов удачно выступал в этом сезоне и был одним из фаворитов в борьбе за победу в молодежной классификации «Джиро», планировалось, что именно он станет правой рукой лидера «Астаны» Якоба Фульсанга в ходе веломногодневки.
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