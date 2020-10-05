Глеб Ретивых рассказал о конкуренции в сборной России по лыжным гонкам

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал о конкуренции в национальной сборной между группами, работающими у разных тренеров.

«Если бы её не было, то мы бы никогда не увидели высоких результатов на Кубке мира, чемпионате мира, Олимпийских играх. Конечно, у каждого тренера свои подходы, но, когда любой человек на этапе Кубка мира может одинаково удачно пробежать как спринт, так и «дистанцию», то это говорит о многом. Чтобы быть конкурентоспособным, постоянно приходится совершенствоваться и улучшать свои результаты.



В ходе тренировочного процесса мы, как правило, не пересекаемся с другими группами. Только в этом году на сборах были вместе с командой Егора Сорина. Общаемся нормально, но у каждого свой круг», — приводит слова Ретивых «Команда России».