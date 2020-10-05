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Финал Кубка мира по лыжным гонкам может пройти в Тюмени или Ханты-Мансийске

Финал Кубка мира по лыжным гонкам может пройти в Тюмени или Ханты-Мансийске
Другие / Лыжный спорт 0

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) включила в заявку на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 Ханты-Мансийск и Тюмень. Об этом рассказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Мы находимся в проекте календаря на следующий сезон. Мы делали заявку от двух регионов: Ханты-Мансийск и Тюмень. Выбор за FIS [Международной федерацией лыжного спорта]», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что финал Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022 может пройти в России. Календарь сезона-2020/2021 и проект следующего Кубка мира были разработаны на совещании технического комитета FIS, прошедшем в онлайн-режиме. Эти документы должен утвердить Совет FIS на заседании 9 октября. Согласно проекту календаря, финальный этап в России должен пройти с 18 по 20 марта 2022 года, через месяц после окончания Олимпийских игр в Пекине.

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