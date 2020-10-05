Юлия Ефимова: если не выкладываю тренировки, это не значит, что я бросила или беременна

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова объяснила, почему она не публикует на своей странице в «Инстаграме» фотографии тренировочного процесса.

«Просто хочу сказать, что, если я не выкладываю своего тренировочного процесса, это не значит, что я не тренируюсь, бросила или беременна. Это моя личная страница, могу делать что хочу! А на тренировках я тренируюсь и фотографируюсь очень редко, только если красивый рассвет или что-то очень смешное! (Тренер вообще не любит это дело). Так что успокойтесь и скоро все увидимся на соревнованиях», — написала Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях — у российской спортсменки 15 медалей.