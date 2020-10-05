Дарья Спиридонова: Микки покорили моё сердце навсегда

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова продолжила рассказ о своём проекте – косметическом салоне.
«Скоро! Mikki Studio! Микки покорили моё сердце навсегда. Когда планировала открывать салон, даже не было других мыслей, как его назвать.
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Сейчас идёт стройка, но уже косметическая, осталось ждать совсем чуть-чуть, добавляем несколько деталей, завозим мебель и встречаем наших первых гостей. Стараюсь создать для вас комфорт, уют и качество.
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Напишите, на что вы больше всего обращаете внимание в салонах, что нравится и не нравится. Это важно», — написала Спиридонова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».
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