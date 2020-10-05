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Дарья Спиридонова: Микки покорили моё сердце навсегда

Дарья Спиридонова: Микки покорили моё сердце навсегда
Другие / Прочие виды спорта 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова продолжила рассказ о своём проекте – косметическом салоне.

«Скоро! Mikki Studio! Микки покорили моё сердце навсегда. Когда планировала открывать салон, даже не было других мыслей, как его назвать.

Сейчас идёт стройка, но уже косметическая, осталось ждать совсем чуть-чуть, добавляем несколько деталей, завозим мебель и встречаем наших первых гостей. Стараюсь создать для вас комфорт, уют и качество.

Напишите, на что вы больше всего обращаете внимание в салонах, что нравится и не нравится. Это важно», — написала Спиридонова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».

Дарья Спиридонова: скоро сбудется моя меленькая мечта
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