В Ставангере стартовал первый очный шахматный турнир после начала пандемии
В Ставангере (Норвегия) стартовал первый очный шахматный супертурнир с марта 2020 года, когда соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
В турнире принимают участие шесть шахматистов. Каждая партия идёт до победы. Выигрыш в классические шахматы оценивается в три очка. В случае ничейного результата назначается армагеддон. За победу в армагеддоне начисляется 1,5 очка, проигравшему — 1 очко.
В первом туре американец Фабиано Каруана чёрными фигурами победил норвежца Арьяна Тари, а иранец Алиреза Фируджа чёрными переиграл поляка Яна-Кшиштофа Дуды. Классическая партия между норвежцем Магнусом Карлсеном и Левоном Аронянаом из Армении завершилась вничью, в армагеддоне победу черными фигурами одержал чемпион мира.
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