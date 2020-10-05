В Ставангере стартовал первый очный шахматный турнир после начала пандемии

В Ставангере (Норвегия) стартовал первый очный шахматный супертурнир с марта 2020 года, когда соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

В турнире принимают участие шесть шахматистов. Каждая партия идёт до победы. Выигрыш в классические шахматы оценивается в три очка. В случае ничейного результата назначается армагеддон. За победу в армагеддоне начисляется 1,5 очка, проигравшему — 1 очко.

В первом туре американец Фабиано Каруана чёрными фигурами победил норвежца Арьяна Тари, а иранец Алиреза Фируджа чёрными переиграл поляка Яна-Кшиштофа Дуды. Классическая партия между норвежцем Магнусом Карлсеном и Левоном Аронянаом из Армении завершилась вничью, в армагеддоне победу черными фигурами одержал чемпион мира.