Протестующие освободили экс-президента Киргизии Атамбаева. У него девятый дан по тхэквондо

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ). Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на «АКИpress».

Напомним, у Атамбаева девятый дан по тхэкводно. Также он является почётным президентом Федерации самбо Кыргызской Республики.

Сообщается, что в ночь на 6 октября протестующие сломали ворота в здание госкомитета, зашли на территорию и начали переговоры с начальством. В результате Атамбаева увезли на машине. Ожидается, что в ближайшее время бывший президент выступит перед протестующими.

64-летний Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года. С 2010 по 2011 он занимал пост премьер-министра страны. В 2017 году ему дали звание Героя Киргизии.