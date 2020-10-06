Протестующие освободили экс-президента Киргизии Атамбаева. У него девятый дан по тхэквондо
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ). Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на «АКИpress».
Напомним, у Атамбаева девятый дан по тхэкводно. Также он является почётным президентом Федерации самбо Кыргызской Республики.
Сообщается, что в ночь на 6 октября протестующие сломали ворота в здание госкомитета, зашли на территорию и начали переговоры с начальством. В результате Атамбаева увезли на машине. Ожидается, что в ближайшее время бывший президент выступит перед протестующими.
64-летний Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года. С 2010 по 2011 он занимал пост премьер-министра страны. В 2017 году ему дали звание Героя Киргизии.
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