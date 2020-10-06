Путин призвал не допускать людей с судимостью к работе в детских спортивных секциях

Преподаватели с судимостью не должны работать в российских спортивных школах и детских секциях, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по физической культуре и спорту.
«В сфере образования у нас, допустим, запрещена работа с детьми для людей, которые имеют судимости. Но это только в сфере образования. Мы уже говорили, что необходимо гармонизировать все эти отношения. Но всё это завязло в межведомственных дискуссиях.
Я прошу Министерство спорта, Министерство науки, высшего образования и Министерство просвещения расставить здесь все точки над «i» и решить все вопросы в течение месяца по согласованию этих позиций», — сказал Путин.
Также он поручил подготовить доклад о ходе реализации межведомственных программ развития детского и юношеского спорта для обсуждения на следующем заседании совета.
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