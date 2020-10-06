Глава ОКР: целевой показатель Стратегии-2020 – первое место на ОИ-2028 и ОИ-2030

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о реализации стратегии развития спорта в России. По словам Позднякова, лучшим показателем будут результаты на Олимпийских играх 2028 и 2030 годов.

«Оценивая актуальное состояние отрасли, исполком ОКР счёл возможным предложить федерациям подумать о возможных подходах повышения эффективности нашей общей работы.

Считаю такое предложение своевременным, учитывая, что одним из целевых показателей реализации стратегии является завоевание первого места в неофициальном командном зачёте на Олимпийских играх в 2028 и 2030 годах», – цитирует Позднякова ТАСС.

Проект стратегии согласован со всеми заинтересованными министерствами и субъектами РФ, прошел общественное обсуждение и учитывает практически все предложения. Представить стратегию федеральному правительству Минспорт РФ планирует в ноябре 2020 года.