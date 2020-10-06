Исинбаева на совещании с Путиным запуталась в задачах массового спорта

Сегодня, 6 октября, состоялось заседание совета по развитию физкультуры и спорта, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Одним из спикеров выступила прославленная легкоатлетка Елена Исинбаева. Она запуталась, объясняя задачи массового спорта.

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… Но наша задача… Вернее нет… ээээ… В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем», — сказала Исинбаева.

Права на видео принадлежат АНО «ТВ-Новости». Посмотреть видео можно на youtube-канале «RT на русском».

На совещании президент России предложил подумать о введении льгот для лиц, которые сдали нормы ГТО.

15 лет назад на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. 18 августа 2008 года на пекинской Олимпиаде Елена установила мировой рекорд — 5,05 м. С 2016 года Исинбаева является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).