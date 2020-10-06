Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Исинбаева на совещании с Путиным запуталась в задачах массового спорта

Исинбаева на совещании с Путиным запуталась в задачах массового спорта
Другие / Лёгкая атлетика 0

Сегодня, 6 октября, состоялось заседание совета по развитию физкультуры и спорта, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Одним из спикеров выступила прославленная легкоатлетка Елена Исинбаева. Она запуталась, объясняя задачи массового спорта.

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… Но наша задача… Вернее нет… ээээ… В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем», — сказала Исинбаева.

Права на видео принадлежат АНО «ТВ-Новости». Посмотреть видео можно на youtube-канале «RT на русском».

На совещании президент России предложил подумать о введении льгот для лиц, которые сдали нормы ГТО.

15 лет назад на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. 18 августа 2008 года на пекинской Олимпиаде Елена установила мировой рекорд — 5,05 м. С 2016 года Исинбаева является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«На туфли не обращайте внимания». Елена Исинбаева опубликовала видео из примерочной
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020