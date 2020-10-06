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«Ничего такие?» Гимнастка Селезнёва опубликовала фото со своим возлюбленным

«Ничего такие?» Гимнастка Селезнёва опубликовала фото со своим возлюбленным
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото со своим возлюбленным, ведущим и продюсером Сергеем Гладуном.

«Ничего такие?» — подписала фотографию спортсменка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Селезнёвой.

25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе (Италия).

Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.

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