«Ничего такие?» Гимнастка Селезнёва опубликовала фото со своим возлюбленным
Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото со своим возлюбленным, ведущим и продюсером Сергеем Гладуном.
«Ничего такие?» — подписала фотографию спортсменка.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Селезнёвой.
25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе (Италия).
Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.
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