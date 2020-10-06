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«Это точно последнее». Конькобежка Сохрякова показала видео в откровенном купальнике

«Это точно последнее». Конькобежка Сохрякова показала видео в откровенном купальнике
Другие / Конькобежный спорт 0

Российская конькобежка Елена Сохрякова опубликовала в своём «инстаграме» новую запись. Спортсменка позирует в откровенном купальнике синего цвета. Судя по геометке, видео было сделано на индонезийском острове Бали.

«Это точно последнее… Обещаю», — подписала видео Сохрякова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сохряковой.

Подписчики, естественно, бурно отреагировали на такое видео спортсменки, сделав ей множество комплиментов.

Сохрякова приобрела широкую известность после того, как вместе с другой российской конькобежкой, Анной Черновой, застряла на индонезийском острове Бали. Спортсменки на протяжении некоторого времени не могли покинуть остров из-за отсутствия подходящих авиарейсов, но в конце концов всё же вылетели из Индонезии и вернулись на родину.

Конькобежка Сохрякова показала два фото в откровенном купальнике
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