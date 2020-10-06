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Сидорова: для меня прошедший год был одним из самых сложных в эмоциональном плане

Сидорова: для меня прошедший год был одним из самых сложных в эмоциональном плане
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рассказала об ожиданиях от нового сезона.

«Странное чувство дежавю. Когда перед сезоном говоришь себе: «Пофиг на всё, что происходит вокруг, в этом году надо сделать максимум всего, что от тебя зависит».

И понимаешь, что уже говорил себе это год назад. Второй раз убедить себя сложнее, но что делать, снова Олимпийский год.

Хорошо, что у нас, спортсменов, сезоны идут не по календарным годам, потому что у меня прошедший год был одним из самых сложных в эмоциональном плане. Сейчас начинается новый, и уже сейчас можно попробовать убедить себя, что всё будет по-новому (может, даже лучше), но это, как обычно, не точно», — написала Сидорова в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сидоровой.

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