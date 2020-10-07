Дарья Клишина показала новое фото и рассказала о роли сна в восстановлении сил

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка опубликовала новое фото, а также рассказала о значении сна в восстановлении сил.
«Сон — самый эффективный способ восстановления после тяжёлых тренировок. Чтобы сон был хорошим, я не кушаю на ночь. Это, кстати, и для фигуры вредно. Ещё мне нужна полная темнота и немного приоткрытое окно. Также важен распорядок, просыпаюсь я в одно и то же время, и засыпать стараюсь не позднее 23 часов. Ну и пара слов о телевизорах, планшетах и смартфонах… На ночь лучше посмотреть что-то спокойное, не вызывающее бурю эмоций. А ещё лучше почитать книгу. Всем отличной трудовой недели», — написала Клишина в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Клишина.
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