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В России приостановили юношеские соревнования по гандболу до 1 января из-за коронавируса

В России приостановили юношеские соревнования по гандболу до 1 января из-за коронавируса
Другие / Гандбол 0

Федерация гандбола России (ФРГ) сообщила о приостановке юношеских соревнований до 1 января. Решение о приостановке турниров принято из-за пандемии коронавируса.

«Принято решение приостановить до 1 января 2021 года, проведение всех официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, среди всех возрастных категорий юношей и девушек», — говорится в письме.

О новых датах проведения турниров будет объявлено до 14 декабря 2020 года.

Минувший сезон в мужской и женской Суперлигах не был завершён из-за пандемии коронавируса. Организаторы завершили чемпионаты досрочно, определив победителей с учётом промежуточных результатов.

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