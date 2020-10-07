В России приостановили юношеские соревнования по гандболу до 1 января из-за коронавируса

Федерация гандбола России (ФРГ) сообщила о приостановке юношеских соревнований до 1 января. Решение о приостановке турниров принято из-за пандемии коронавируса.
«Принято решение приостановить до 1 января 2021 года, проведение всех официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, среди всех возрастных категорий юношей и девушек», — говорится в письме.
О новых датах проведения турниров будет объявлено до 14 декабря 2020 года.
Минувший сезон в мужской и женской Суперлигах не был завершён из-за пандемии коронавируса. Организаторы завершили чемпионаты досрочно, определив победителей с учётом промежуточных результатов.
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