Главный сервисмен Финляндии сообщил, что запрет на фтор в лыжных гонках и биатлоне отложат

Главный сервисмен сборной Финляндии Мартин Норгорд сообщил, что послезавтра, 9 декабря, Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявит о переносе вступления в силу запрета на использование фторсодержащих средств для смазки лыж. Изначально планировалось, что запрет вступит в силу в лыжных гонках и в биатлоне в сезоне-2020/2021, теперь ожидается, что он вступит в силу в сезоне-2021/2022.

«Слухи дошли до нас ещё на прошлой неделе. Можно вздохнуть с облегчением. Теперь мы вернёмся к обычному графику.

Нам пришлось планировать всё с учётом запрета на фтор. Мы были очень осторожны с подготовкой лыж и тестированием новинок. И мы полностью отмыли сервис-палатки от фтора. Такое впечатление, что много работы проделано впустую», — приводит слова Норгорда SVT.