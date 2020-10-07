Лыжник Глеб Ретивых стал отцом во второй раз

Российский лыжник Глеб Ретивых и его супруга Луиза во второй раз стали родителями. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме», опубликовав семейную фотографию, сделанную на берегу Камы. Дочка сидит на плечах у отца, Луиза держит на руках закутанного в одеяло младенца.

«В нашей семье прибыло пополнение», – написал Ретивых.

Фото можно посмотреть на странице Глеба Ретивых в «Инстаграме».

У Глеба и его супруги Луизы уже есть дочь София, которая родилась 10 июля 2016 года.

28-летний Ретивых родился, живёт и тренируется в городе Чайковском Пермской области. С 2011 года входит в состав сборной России. Глеб — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в личном спринте, в командном спринте вместе с Александром Большуновым он завоевал серебро.