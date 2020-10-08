Джошуа Чептегеи установил новый мировой рекорд в беге на 10 000 м
Действующий чемпион мира на дистанции 10 000 м легкоатлет из Уганды Джошуа Чептегеи установил новый мировой рекорд в беге на 10 000 м на соревнованиях в Валенсии (Испания). 24-летний Чептегеи преодолел дистанцию за 26.11,02. Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2005 году эфиопом Кененисой Бекеле (26.17,53).
Чептегеи установил уже второй мировой рекорд в 2020 году. В августе он побил рекорд на дистанции 5000 м.
Права на видео принадлежат Eurosport. Видео можно посмотреть на странице Eurosport.ru в «Твиттере».
Ранее на соревнованиях в Валенсии Летесенбет Гидей из Эфиопии побила мировой рекорд в беге на 5 000 м, показав результат 14.06,62. Гидей улучшила достижение соотечественницы Тирунеш Дибабы, установленное в 2008 году (14.11,15).
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