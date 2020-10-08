Гандбольный ЦСКА проиграл «Неве» в матче Суперлиги. За игру было назначено 14 пенальти

Вчера, 7 октября, в мужском чемпионате России по гандболу завершился очередной игровой день.

В первом матче астраханское «Динамо» принимало «Акбузат». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 33:23 (16:6). К перерыву преимущество «Динамо» достигло 10 мячей благодаря результативности Дмитрия Кантемирова, Валерия Вереина и Дмитрия Шелестюкова.

В следующем матче «СГАУ-Саратов» встречался с «Виктором», команды разделили очки — 27:27 (12:15). Первая треть матча прошла в равной борьбе, на табло восемь раз был зафиксирован ничейный результат. После перерыва хозяевам удалось выйти вперёд, однако на последнем рубеже команда упустила преимущество. Сравнять счёт удалось в последней атаке благодаря точному броску Александра Рыжкова.

В завершающем матче игрового дня ЦСКА принимал «Неву». Встреча завершилась победой петербургской команды со счётом 26:25 (11:11). В матче было назначено 14 пенальти, из которых реализовать удалось лишь шесть. Решающей стала ошибка Игоря Сороки — вне основного времени левый крайний ЦСКА не смог переиграть Виталия Шиманского, который принёс «Неве» победу. Клуб из Санкт-Петербурга уезжал из Москвы в качестве лидера турнирной таблицы.