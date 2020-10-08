Выборы главы МОК будут проходить в Афинах в марте 2021 года
Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Кристиан Клауэ сообщил, что выборы главы МОК будут проходить во время 137-й сессии организации. Она состоится в Афинах (Греция) 12-13 марта 2021 года.
Кандидатуры претендентов на пост необходимо выдвигать не позднее 30 ноября. В настоящее время главой МОК является Томас Бах. Он уже говорил, что намеревается вновь баллотироваться на этот пост.
Бах – в прошлом фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион 1976 года в командном первенстве, чемпион мира 1977 года. На пост президента МОК был избран в 2013 году после ухода с данной должности Жака Рогге.
В 2021 году должны состояться Олимпийские игры, которые изначально планировалось провести в 2020 году в Токио.
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